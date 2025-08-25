إعلان

رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالقليوبية

12:10 م الإثنين 25 أغسطس 2025

المهندس أيمن عطية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، الدور الثاني، وذلك بحضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وكشف مصطفى عبده، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جري العمل على إنهاء إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، الدور الثاني، واعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور اعتمادها ورفعها على الموقع الرسمي المعتمد من محافظة القليوبية عبر الرابط التالي: اضغط هنا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أيمن عطية القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي