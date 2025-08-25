رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اعتمد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، الدور الثاني، وذلك بحضور مصطفي عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وكشف مصطفى عبده، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنه جري العمل على إنهاء إعداد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية، الدور الثاني، واعتمادها من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية فور اعتمادها ورفعها على الموقع الرسمي المعتمد من محافظة القليوبية عبر الرابط التالي: اضغط هنا