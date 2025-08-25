

الشرقية: ياسمين عزت

خيم الحزن على قرية عزبة الشرقية التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد وفاة الشاب "أحمد محمد يونس"، 37 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة جراء انفجار إسطوانة غاز داخل إحدى المطاعم بمدينة الزقازيق، إذ كان يعمل "شيف" بهذا المطعم.

كان الانفجار قد وقع قبل أسبوع في المطعم الكائن قرب محطة القطار بوسط المدينة، ما تسبب في تدمير واجهته وإصابة "أحمد" إصابة خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط دعوات أسرته وأهالي القرية بعودته سالمًا.

لكن القدر لم يمهله طويلًا، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى بعد أيام من الصراع مع الألم.

وأكد الأهالي، أن "أحمد" كان معروفًا بين الجميع بحسن الخلق والاجتهاد في عمله، إذ اعتاد أن يغادر قريته يوميًا بحثًا عن لقمة العيش بالحلال، إلا أن رحلته توقفت بشكل مأساوي، ليرحل وهو على رأس عمله.

وتستعد أسرته وأبناء قريته لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر القرية التي غمرها الحزن، فيما ردد الأهالي: "نحسبه عند الله شهيد إذ توفي وهو يعمل من أجل لقمة عيش حلال".