بتخفيضات 35%.. محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلًا مدارس" (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

افتتح اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء، معرض "أهلًا مدارس 2025" بقاعة كليوباترا، والذي يوفر كافة المستلزمات الدراسية بتخفيضات تتراوح بين 30% و35%، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

يُنظم المعرض، الذي يشارك فيه نحو 70 عارضًا، بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين، ويضم مختلف الأدوات المدرسية والزي المدرسي لكافة المراحل التعليمية، مع التركيز على دعم وتشجيع المنتجات المحلية.

خلال جولته، وجه المحافظ بضرورة متابعة الأسعار المعلنة والتأكد من التزام العارضين بها، مشيدًا بتنوع المنتجات وجودتها، ومؤكدًا أن مثل هذه المعارض تساهم بشكل مباشر في دعم المواطنين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة عدد كبير من الشباب وسيدات الأعمال، موجهًا الشكر لتجار الإسماعيلية لحرصهم على تقديم تخفيضات حقيقية، كما شهد المعرض تقديم خدمات مبادرة "100 مليون صحة" للزوار.