قرارات جديدة للنيابة في حادث أبو تلات بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الأحد، قرارات جديدة في واقعة الغرق الجامعي بشاطئ أبو تلات بحي العجمي، والذي أسفر عن مصرع 7 طلاب وطالبات وإصابة 28 آخرين.

تضمنت قرارات النيابة إخلاء سبيل مستأجر شاطئ أبو تلات والمنقذين بالشاطئ، وصاحب مركز الضيافة، ومشرفين الرحلة علي ذمة التحقيقات.

طلبت النيابة ملف تأجير شاطئ أبو تلات من محافظة الإسكندرية، وعدد المنقذين المتواجدين علي الشاطئ.

كان 7 طلاب وطالبات قد لقوا مصرعهم غرقًا وأصيب 28 آخرين، أمس، بشاطئ أبو تلات غربي الإسكندرية، أثناء تواجدهم ضمن رحلة تابعة لأكاديمية ضيافة جوية وطيران بمحافظة سوهاج.

وفي أعقاب الحادث، زار الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، المصابين بمستشفى العامرية، واطمأن على تعافيهم الكامل، مؤكدًا أن المحافظة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة من إدارة الشواطئ.

كما أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف قرارًا بإخلاء شواطئ القطاع الغربي والعجمي كإجراء احترازي، وأكدت أن الرايات التحذيرية تُرفع وفقًا لحالة البحر، ويجب احترامها حفاظًا على الأرواح.

كانت نيابة أول العامرية شكلت فريقا للتحقيق في الواقعة، وأمرت بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين الضحايا، قبل التصريح بدفنها وتسليمهم لأسرهم.

وبدأت النيابة العامة في سؤال المصابات بالمستشفى، وطلبت التقارير الطبية للوقوف على حالتهم الصحية، وأمرت باستدعاء مشرفات الرحلة إلى سراي النيابة لسؤالهم، مع سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وأجرى الهلال الأحمر المصري زيارة للمصابات لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، في إطار جهود احتواء آثار الحادث وتخفيف الصدمة عن الطالبات الناجيات وأسرهن.