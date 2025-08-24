بني سويف- حمدي سليمان:

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، المسعف أحمد يحي، والسائق إيهاب سيد، بمرفق الإسعاف بالمحافظة؛ تقديرًا لأمانتهما وتحليهما بالنزاهة بعدما أعادا مبلغ مالي بلغ مليونًا ونصف المليون جنيها" عملات متنوعة"،لصاحبته بعد العثور عليه في موقع حادث اصطدام سيارة أثناء نقل سائقتها المصابة.

وأكد المحافظ أن هذا الموقف يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتميز بها أبناء مصر الشرفاء، مشددًا على أن الأمانة من أهم السمات التي يجب أن تسود بين أفراد المجتمع، سواء كانت الأمانة أموالًا أو مقتنيات أو حتى أمانة في العمل.

وأضاف المحافظ أن مثل هذه النماذج المشرفة تمثل القدوة في المجتمع، مشددًا على أن أبطال مرفق الإسعاف لا يقتصر دورهم على إنقاذ الأرواح فقط، بل هم حماة للأعراض، وصون للأمانات، والتزام كامل بالواجب الوطني والأخلاقي.

وأشار المحافظ إلى أن ما قام به المسعف والسائق يبعث برسالة قوية عن مدى الالتزام والانتماء لدى أطقم الإسعاف في مصر، موجّهًا التحية لمرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية لما يقدمه من جهود في الحفاظ على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المواقف تستحق كل التقدير والتكريم.

من جانبه أكد الدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، أن هذا التكريم يعد دافعًا قويًا لجميع العاملين بالمرفق لبذل مزيد من الجهد والتحلي بالقيم الإنسانية والأخلاقية في أداء واجبهم، مضيفا: سلوك السائق والمسعف ليس غريبًا على فرق الإسعاف، فهم مؤتمنون على الأرواح والممتلكات والأعراض، وما قاموا به هو تأكيد على أنهم على قدر المسؤولية دائمًا.