دماء في الشارع.. عامل بمغسلة سيارات يذبح زميله أمام المارة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أقدم عامل بمغسلة سيارات على إنهاء حياة زميله في نفس بطعنات نافذة في الرقبة وسط الشارع مستخدمًا سلاح أبيض "سكين".

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم ثان كفر الشيخ إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بإقبال عامل على إنهاء حياة زميله في العمل وسط الشارع بمنطقة تقسيم 2 دائرة قسم أول كفر الشيخ.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة محل البلاغ، وتبين إقبال عامل المغسلة المتهم على طعن زميله في العمل المدعو "أحمد.ف.أ.م.ا"، 34 عامًا، مستخدمًا سلاح أبيض سكين ما أدى إلى وفاته في الحال وسط الشارع بمنطقة تقسيم 2.

ألقي القبض على العامل المتهم واقتياده إلى قسم أول كفر الشيخ، وجار مناقشته بمعرفة رجال المباحث للوقوف على أسباب إقباله على قتل زميله.

جرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.