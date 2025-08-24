مطاردة طريفة في الأقصر.. أهالي يلاحقون قردين بين الأشجار- صور

الأقصر - محمد محروس:

شهدت قرية الديمقراط بمركز أرمنت جنوب الأقصر واقعة غريبة، بعدما فوجئ الأهالي بظهور قردان يتنقلان بين أشجار النخيل والزراعات داخل القرية، في مشهد غير مألوف أثار حالة من الارتباك بين السكان.

حاول الأهالي مطاردة القردين والإمساك بهما، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعدما قفزا بين الأشجار واستقرا فوق نخلة شاهقة وسط القرية، فيما لجأ بعض الأطفال إلى استخدام خراطيم المياه لإجبار القردين على النزول، لكن دون جدوى.

وأمام فشل الأهالي في السيطرة على الموقف، استدعوا قوات الحماية المدنية التي تدخلت وبدأت في الملاحقة بين الأشجار في محاولة للسيطرة على الأمر.