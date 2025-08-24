إعلان

مطاردة طريفة في الأقصر.. أهالي يلاحقون قردين بين الأشجار- صور

03:40 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (2)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (3)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (5)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (6)
  • عرض 6 صورة
    مطاردة طريفة في الأقصر (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

شهدت قرية الديمقراط بمركز أرمنت جنوب الأقصر واقعة غريبة، بعدما فوجئ الأهالي بظهور قردان يتنقلان بين أشجار النخيل والزراعات داخل القرية، في مشهد غير مألوف أثار حالة من الارتباك بين السكان.

حاول الأهالي مطاردة القردين والإمساك بهما، لكن محاولاتهم باءت بالفشل بعدما قفزا بين الأشجار واستقرا فوق نخلة شاهقة وسط القرية، فيما لجأ بعض الأطفال إلى استخدام خراطيم المياه لإجبار القردين على النزول، لكن دون جدوى.

وأمام فشل الأهالي في السيطرة على الموقف، استدعوا قوات الحماية المدنية التي تدخلت وبدأت في الملاحقة بين الأشجار في محاولة للسيطرة على الأمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطاردة طريفة مطاردة قرد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس