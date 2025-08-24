بالصور- حريق في الحشائش والهيش بجوار شريط السكة الحديد في بني سويف





بني سويف- حمدي سليمان:

نشب حريق هائل في الحشائش والهيش المجاور لشريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان قرية الميمون بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل في الحشائش المجاورة لشريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان قرية الميمون بمركز الواسطى، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، تنسيقاً وقسم شرطة النقل والمواصلات، والسيطرة على الحريق.

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، حيث تبين من المعاينة والفحص نشوب حريق محدود بالهيش بجوار شريط السكة الحديد، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق عقب سيجارة مشتعل، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو تلفيات، وجرى تحرير محضر بالواقعة.