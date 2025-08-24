ضبط عاطلين بحوزتهما 16 كيس شابو في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبط رجال مباحث مركز شرطة كفر الشيخ عاطلين يقيمان بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية متهمين بالاتجار في المواد المخدرة "شابو".

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط وحدة مباحث مركز شرطة كفر الشيخ كل من المدعو "محمد.أ.ا.ز"، 24 عامًا، عاطل، وشهرته ليمون، والمدعو "عبدالمجيد.م.ع."، 24 عامًا، عاطل، ويقيمان بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وبحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات خلال ترويجها على عملائهما.

وردت معلومات إلى المقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد باتجار كلا المتهمين في المواد المخدرة "شابو"، واتخاذ دائرة مركز شرطة كفر الشيخ مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبفحص سجلهما الأمني تبين أنه سبق للمتهم الأول اتهامه في 3 قضايا مخدرات اخرهم القضية رقم 32238 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة المحلة الكبرى، والثاني سبق اتهامه في القضية رقم 3548 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة المحلة الكبرى "مخدرات".

وبتكثيف التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، تبين صحة ما ورد من معلومات فيما شُكلت حملة أمنية قادها المقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، ومعاونيه النقيبين محمد حسان، ومحمد سلطان، وتوجهت إلى مكان تواجد كلا المتهمين.

جرى ضبطهما وبحوزتهما 16 كيس من مخدر الشابو، وبندقية عيار 12 "أجنبية الصنع"، وفرد خرطوش، و6 طلقات تستخدم في ذات السلاح، وميزان حساس، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي 1200 جنيه، وسيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية أرقام ع ن د 7323 ماركة تويوتا سيلفر.

اقتيد كلا المتهمين إلى مركز شرطة كفر الشيخ وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين الناريين والطلقات النارية بقصد الدفاع، والهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائهما، والميزان الحساس لاستخدامه في عملهما الغير مشروع، والسيارة الملاكي لتسهيل التنقل، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

حُرر بذلك المحضر رقم 12413 لسنة 2025 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.