بالصور- انطلاق قافلة لبيع البيض بأسعار مخفضة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، صباح اليوم قافلة تضم 12 سيارة محملة بـ1000 طبق بيض مائدة قبل انطلاقها من أمام الديوان العام لتغطية عدة مراكز ومدن بنطاق المحافظة، بحضور كامل غانم رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، وحسني عزام وكيل وزارة الزراعة.

وتوفر القافلة بيض المائدة من إنتاج محطة الزهراء بإجمالي 1000 طبق يتم بيع الكرتونة منها بسعر مخفض 130 جنيها، في إطار خطة المحافظة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط الأسواق بالتعاون مع هيئة الإصلاح الزراعي والجهات المعنية.

ووجهت المحافظ باستمرار إطلاق تلك القوافل مرتين أسبوعيًا يومي الأحد والثلاثاء لتجوب جميع المراكز والمدن، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والأكثر احتياجًا، مؤكدة استمرار الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة وتوافر السلع بالأسعار المناسبة.

ومن المقرر أن تتمركز 4 سيارات بمدينة دمنهور بميدان دوران إفلاقه ومجمع المصالح وشارع عبد السلام الشاذلي والمعهد الديني، فيما تتحرك 8 سيارات أخرى لتغطية مراكز كفر الدوار وأبو حمص وأبو المطامير وحوش عيسى والدلنجات وإيتاي البارود وقرية الأبعادية بدمنهور.

ووجهت عازر، بتوسيع نطاق انتشار القوافل خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع المراكز والمدن بما يضمن وصول السلع الغذائية للمواطنين بانتظام.