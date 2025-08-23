إعلان

مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأقصر

10:10 م السبت 23 أغسطس 2025

الأقصر - محمد محروس:

لقي متهم بتجارة المخدرات مصرعه، اليوم، في مواجهة مسلحة مع قوات الشرطة بمنطقة الضبعية غرب محافظة الأقصر، وذلك خلال حملة أمنية استهدفته بعد ورود معلومات عن نشاطه الإجرامي.

وكانت قوة من مكتب مكافحة المخدرات بالأقصر، بالتنسيق مع مباحث مركز أرمنت، قد شنت حملة لملاحقة المتهم (ك. ع – 35 عامًا)، المقيم بأرمنت، بعد ثبوت تورطه في ترويج المواد المخدرة على نطاق واسع.

وقال مصدر أمني بالأقصر، إنه أثناء مداهمة وكر المتهم، بادر بإطلاق النيران تجاه القوات محاولًا الفرار، مما دفعهم للرد والسيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن مصرعه في الحال دون إصابات بين رجال الشرطة.

وعثر بحوزته على كميات متنوعة من المواد المخدرة وسلاح ناري وذخائر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

