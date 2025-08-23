إعلان

العثور على جثمان طفل الأقصر الغارق فى ترعة بعد يوم من البحث

08:49 م السبت 23 أغسطس 2025

الطفل يوسف سعيد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر - محمد محروس:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، على جثمان الطفل يوسف سعيد، البالغ من العمر 5 سنوات، داخل ترعة القباحي الغربي، وذلك عقب يوم كامل من تغيبه عن منزل أسرته.

وكان الطفل رافق والدته في زيارة إلى أسرتها بمنطقة القباحي الغربي، وخرج للعب مع عدد من الأطفال مساء أمس الجمعة، قبل أن يختفي عقب غروب الشمس.

وكشفت مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، أن الطفل توجه إلى الترعة في نهاية الشارع، وسقط فيها عن طريق الخطأ، وانتقل فريق الإنقاذ النهري، الذي نجح في انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق طفل يوسف سعيد الأقصر جثمان طفل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان