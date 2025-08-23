العثور على جثمان طفل الأقصر الغارق فى ترعة بعد يوم من البحث

الأقصر - محمد محروس:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، على جثمان الطفل يوسف سعيد، البالغ من العمر 5 سنوات، داخل ترعة القباحي الغربي، وذلك عقب يوم كامل من تغيبه عن منزل أسرته.

وكان الطفل رافق والدته في زيارة إلى أسرتها بمنطقة القباحي الغربي، وخرج للعب مع عدد من الأطفال مساء أمس الجمعة، قبل أن يختفي عقب غروب الشمس.

وكشفت مراجعة كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، أن الطفل توجه إلى الترعة في نهاية الشارع، وسقط فيها عن طريق الخطأ، وانتقل فريق الإنقاذ النهري، الذي نجح في انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

وأكدت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.