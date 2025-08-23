مفاجأة صادمة.. ضحايا غرق الإسكندرية كانوا في "رحلة تدريب" وهمية

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قررت النيابة العامة بقسم شرطة ثان سوهاج، اليوم، تجديد حبس "أنغام.ص"، مديرة أكاديمية خاصة للضيافة الجوية وعلوم الطيران، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يأتي قرار النيابة بعد اتهامها بإدارة كيان تعليمي غير مرخص، والنصب على العشرات من الشباب والفتيات، وذلك بالاشتراك مع رئيس مجلس الإدارة الهارب "حسام.ح".

ووفقًا للتحقيقات، كانت المتهمة توهم الضحايا بقدرتها على توفير شهادات معتمدة وفرص عمل في المطارات وشركات السياحة بعد انتهاء فترة الدراسة، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتكشف مصادر مطلعة أن الفتيات الضحايا والمصابين في حادث غرق شاطئ "أبو تلات" بالإسكندرية، كانوا ضمن مجموعة من أكثر من 100 شاب وفتاة سافروا إلى الإسكندرية في 20 أغسطس الجاري، بزعم خضوعهم لتدريب في مطار ألماظة.

وأمرت نيابة أول العامرية بالإسكندرية بالتحقيق في واقعة غرق 6 طلاب وإصابة 24 آخرين أثناء تواجدهم في رحلة تابعة للأكاديمية، ووجهت النيابة بندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على الجثث والتصريح بدفنها.

من جانبه، يتابع محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، بشكل مكثف الإجراءات الطبية المقدمة للمصابين.