محافظ سوهاج يتابع مأساة غرق طلاب بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية



سوهاج - عمار عبدالواحد:

يتابع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن كثب تداعيات حادث غرق عدد من الطالبات بشاطئ أبو تلات في منطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، حيث تبين أن جميع الضحايا من أبناء محافظة سوهاج، وكانوا ضمن رحلة تابعة لإحدى الأكاديميات الخاصة.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسوهاج بالتواصل المستمر مع مديرية الصحة بالإسكندرية لمتابعة الإجراءات الطبية المقدمة للمصابين، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لسرعة استخراج تصاريح الدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بالنيابة العامة.

كما وجه محافظ سوهاج وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بالتنسيق مع نظيره بالإسكندرية لمتابعة حالات المصابين والمتوفين، وإعداد حصر كامل تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات وتوفير المساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وشكّل المحافظ غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة تداعيات الحادث أولًا بأول، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، لتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين في أسرع وقت.

وتقدّم اللواء دكتور عبدالفتاح سراج بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.