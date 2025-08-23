إعلان

3 رايات على الشواطئ.. اعرف حالة البحر اليوم بالإسكندرية (صور)

12:28 م السبت 23 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    شواطئ الإسكندرية اليوم
  • عرض 6 صورة
    شواطئ الإسكندرية اليوم
  • عرض 6 صورة
    شواطئ الإسكندرية اليوم
  • عرض 6 صورة
    شواطئ الإسكندرية اليوم
  • عرض 6 صورة
    شواطئ الإسكندرية اليوم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد عامر:

تشهد شواطئ الإسكندرية، البالغ عددها 66 شاطئًا وتمتد من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، اليوم السبت، ارتفاعًا وعدم استقرار في أمواج البحر المتوسط، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية رفع الرايات الخضراء، التي تعني أن البحر آمن، على شواطئ القطاع الشرقي التي اكتملت بها حواجز الأمواج وعددها 8 شواطئ.

وأشارت إلى رفع الرايات الصفراء، التي تشير إلى أن السباحة مسموح بها مع اتخاذ الحيطة والحذر، على شواطئ القطاع الغربي بمناطق العجمي والهانوفيل والبيطاش والنخيل.

وأضافت "المصايف"، أنه جرى منع السباحة ونزول البحر ورفع الرايات الحمراء على شواطئ أبو تلات أقصى غرب الإسكندرية، بسبب ارتفاع الأمواج، حفاظًا على سلامة المصطافين.

وتُعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء منع النزول إلى البحر نهائيًا، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، بينما الخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للسباحة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شواطئ الإسكندرية اليوم حالة البحر اليوم بالإسكندرية عدم استقرار في أمواج البحر المتوسط رفع الرايات الخضراء تعني أن البحر آمن رفع الرايات الصفراء السباحة مسموح بها الرايات الحمراء منع النزول إلى البحر نهائيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان