3 وفيات ومصاب في حادث تصادم مروّع على طريق أسيوط الزراعي

أسيوط - محمود عجمي:

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، صباح اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل ثقيل على الطريق الزراعي "أسيوط – ديروط" قبل مدخل قرية بني سند بمركز منفلوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير ووجود مصابين. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل، وأسفر عن مصرع كل من: "زكريا عبد السميع سليم" (77 عامًا)، و"ماجد فاروق راضي" (48 عامًا)، وشخص مجهول الهوية، فيما أُصيب "صومائيل عصمت يسري" (45 عامًا).

وجرى نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى منفلوط المركزي، وحُرر محضر بالواقعة؛ تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.