مشاجرة إخوة تنتهي بمقتل خمسيني شمال محافظة بني سويف

03:32 ص السبت 23 أغسطس 2025

جثة - أرشيقية

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى خمسيني مصرعه على يد شقيقه بعد نشوب مشاجرة بينهما في مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا بوصول "خ.ف.ي"، 50 عامًا، مقيم في قرية جزيرة المساعدة، إلى المستشفى المركزي مصابًا بجرح عميق في الرقبة أدى إلى توقف عضلة القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله، إثر مشاجرة مع شقيقه.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مشاجرة إخوة محافظة بني سويف مقتل خمسيني
