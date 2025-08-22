"توك توك" ينهي حياة عامل أثناء عبور الطريق في المنيا

المنيا-جمال محمد:



لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر إصابته بكسور وجروح خطرة إثر اصطدام توك توك به، أثناء عبوره الطريق أعلى محور سمالوط شمال محافظة المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز سمالوط إخطاراً بمصرع شخص، إثر اصطدام توك توك به أعلى محور سمالوط.



انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " ع.م" 60 عاما، متأثراً بإصابته بجروح خطيرة، ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة وتم التحفظ على المركبة وسائقها.