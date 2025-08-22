مصرع شاب سقط في خزان وقود بمحطة بنزين بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

لقي شاب مصرعه غرقا في خزان وقود "بنزين" داخل محطة بنزين بنطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى مصرع شاب يعمل في محطة وقود بنطاق فاقوس، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر 39 عاما يدعى الهادي حسن على إثر سقوطه في "تانك وقود".

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيقات التي باشرت الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة لبيان أسباب الوفاة بعد التحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبو كبير المركزي.