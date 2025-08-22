محافظة السويس تتيح أرقامًا ووسائل تواصل لتلبية احتياجات المواطنين

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظة السويس عن تلقيها استفسارات المواطنين والشكاوى والمقترحات عبر عدة منافذ، تيسيرا على المواطنين وكذا التواصل مع الأحزاب السياسية.

وأوضح بيان صحفي لمحافظة السويس أنه تنفيذا لتكليفات القيادة التنفيذية بمحافظة السويس لخدمة المواطنين وحل مشكلاتهم وتلقي طلباتهم والمقترحات عن طريق المركز التكنولوجي بالمحافظة والمراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء لتستقبل الطلبات من المواطنين.

وتقوم إدارة الاتصال السياسي بمحافظة السويس بالتواصل مع الأحزاب السياسية وتلقي طلباتهم، ويتم عرض الطلبات المقدمة على القيادة التنفيذية واتخاذ القرار المناسب سواء للمواطنين أو الأحزاب السياسية ويتم الرد عليهم، وذلك لتوفير الوقت والجهد والتسهيل على المواطنين.

وأشارت محافظة السويس إلى أنه يمكن الرد على استفسارت المواطنين والتواصل مع محافظة السويس والأحياء من خلال الأرقام التالية:

أولا محافظة السويس، عبر البريد الإلكتروني suztech@mld.gov.eg، أو الخط الأرضى رقم 0623492115

وبالنسبة للأحياء فيمكن التواصل عن طريق تليفونات الأحياء

0623510082 حي عتاقة

0623194255 حي السويس

0623461045 حي الجناين

0623479595 حي الأربعين

0623643302 حي فيصل