إعلان

"كانت من أوائل الثانوية".. شمال سيناء تودّع الطالبة شروق المسلماني

02:21 م الجمعة 22 أغسطس 2025

الطالبة شروق محمد المسلماني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - رضا السيد:

خيم الحزن على أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عقب وفاة الطالبة شروق محمد المسلماني، إحدى المتفوقات في الثانوية العامة بالمحافظة، والتي شُيّعت جنازتها وسط حشود كبيرة من الأهالي.

ونعى حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقيادات المديرية، الطالبة الراحلة "شروق"، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكانت الطالبة قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، جرى نقلها على إثرها إلى مستشفى العريش العام، حيث فارقت الحياة بعد يومين من تلقيها العلاج.

وشارك أهالي العريش في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد أبو بكر الصديق إلى مثواها الأخير بمقابر المدينة، كما توافد عدد كبير من أبناء العائلات لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة بديوان عائلة المسلماني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة شمال سيناء أوائل الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم شروق محمد المسلماني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان