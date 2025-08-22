"كانت من أوائل الثانوية".. شمال سيناء تودّع الطالبة شروق المسلماني

كتبت - رضا السيد:

خيم الحزن على أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عقب وفاة الطالبة شروق محمد المسلماني، إحدى المتفوقات في الثانوية العامة بالمحافظة، والتي شُيّعت جنازتها وسط حشود كبيرة من الأهالي.

ونعى حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، وقيادات المديرية، الطالبة الراحلة "شروق"، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبر والسلوان.

وكانت الطالبة قد تعرضت لوعكة صحية مفاجئة، جرى نقلها على إثرها إلى مستشفى العريش العام، حيث فارقت الحياة بعد يومين من تلقيها العلاج.

وشارك أهالي العريش في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد أبو بكر الصديق إلى مثواها الأخير بمقابر المدينة، كما توافد عدد كبير من أبناء العائلات لتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة بديوان عائلة المسلماني.