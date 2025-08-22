أسرة كاملة تسقط في الترعة.. إصابة 6 أشخاص بحادث انقلاب ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، في ترعة على طريق "بني سويف - الفيوم"، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة عزبة العقاد، على طريق "بني سويف – الفيوم"، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "رشاد.ع.ع"، 85 عامًا، باشتباه كسر بمفصل الفخذ، وجرح قطعي بالرأس، وجروح وسحجات، ونجله "أحمد.ر.ع"، 46 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وزوجته "نبوية.م.ح"، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وأبنائهما "مريم"، 4 أعوام، و"محمد"، 8 أعوام مصابين بسحجات وكدمات، و"منة.ر.ح"، 6 أعوام، بجرح قطعي بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.