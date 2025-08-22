جامعة الملك سلمان تعلن مواعيد الكشف الطبي والمقابلات للطلاب الجدد

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية للطلاب المقبولين حديثًا للعام الجامعي 2025-2026، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

وأكدت إدارة الجامعة، في بيان لها، أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب يتضمن جميع التفاصيل والتعليمات بشكل متتابع، داعية الطلاب إلى متابعة بريدهم الإلكتروني بانتظام.

وجاءت مواعيد الكشف الطبي على النحو التالي:

- كلية الطب البشري: أيام 24 و25 و26 أغسطس بفرع الجامعة بمدينة الطور.

- كلية طب الأسنان: يومي 27 و28 أغسطس بفرع الطور.

- كلية التمريض: يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر بفرع الطور.

- كليات الهندسة، الصناعات التكنولوجية، علوم الحاسب وهندسة الحاسب: يوم 2 سبتمبر بفرع الطور.

- كليات العلاج الطبيعي، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية، العمارة، العلوم الإدارية: يوم 3 سبتمبر بفرع الطور.

- كلية الصيدلة: يومي 7 و8 سبتمبر بفرع رأس سدر.

- كليات الطب البيطري، العلوم الأساسية، الزراعات الصحراوية: يوم 9 سبتمبر بفرع رأس سدر.

وشددت إدارة الجامعة على ضرورة الحضور في المواعيد المحددة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، مع إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية للطالب.