زوجة ضحية الإسماعيلية: قلوبنا هدأت.. وعزاء زوجي السبت

10:49 م الخميس 21 أغسطس 2025

سفاح الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

قالت زوجة أحمد الصادق، ضحية "سفاح الإسماعيلية"، إن الأسرة ستقيم عزاء زوجها يوم السبت المقبل أمام منزلها، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتله.

وأضافت في تصريحات خاصة: "اليوم ارتاح زوجي في قبره بعد أن أنصفنا العدل... هدأت قلوبنا بالحكم العادل".

وأشارت إلى أنها تعول 7 أبناء بمفردها بمعاش يبلغ 600 جنيه فقط منذ مقتل زوجها، مضيفة: "السفاح غدر بزوجي أمام ابنه، وفصل رأسه عن جسده وتجول بها في الشارع في أبشع مشهد يمكن أن يراه إنسان".

ووجهت رسالة لمن يتعاطف مع القاتل قائلة: "تذكروا كيف قُتل زوجي قبل أن تتحدثوا عن الرحمة"، مؤكدة أن زوجها لم تكن له أي علاقة بالقاتل، وأن الأخير ارتكب جريمته بكامل وعيه تحت تأثير المخدرات التي تعاطاها بإرادته.

يُذكر أن المتهم عبد الرحمن دبور، أُدين بقتل المجني عليه في نوفمبر 2021، ونُفذ فيه حكم الإعدام صباح اليوم بعد تأييد محكمة النقض للحكم.

نهاية سفاح الإسماعيلية.. تفاصيل إعدام دبور ورسالته الأخيرة وجنازته السرية

جريمة هزت الشارع المصري.. تنفيذ حكم الإعدام في سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن دبور

