لأول مرة.. جامعة القناة تنجح في جراحة "دماغ واعٍ" لمريض

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

على طاولة العمليات بمستشفيات جامعة قناة السويس، كان شاب يبلغ من العمر 31 عامًا في كامل وعيه، بينما كان فريق من الجراحين يستأصل ورمًا من إحدى المناطق الحساسة في دماغه.

كان هذا ضمن أول جراحة ناجحة بتقنية "الدماغ الواعي" (Awake Brain Surgery) تشهدها الجامعة، في إنجاز طبي يفتح أبواب الأمل لمرضى الحالات الدقيقة.

هذه التقنية، التي تعد الأحدث عالميًا، تعتمد على إبقاء المريض مستيقظًا طوال الجراحة، مما يسمح للفريق الطبي برسم خريطة دقيقة لوظائف المخ الحيوية كالنطق والحركة، والتأكد من عدم المساس بها أثناء استئصال الورم، وهو ما يمثل تحديًا طبيًا هائلًا.

قاد هذا الإنجاز فريق متكامل تحت رعاية الدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، وترأسه جراحيًا الدكتور خالد السيد، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب، الذي وصف العملية بأنها "قمة التحدي" وتتطلب تكاملًا تامًا ودقة متناهية. وشاركه فريق جراحي وتخدير وتمريض متخصص، عملوا معًا بتناغم لضمان سلامة المريض ونجاح العملية.

أكد الدكتور أحمد أنور عبد الغني أن هذا النجاح يمثل نقلة نوعية للخدمات الطبية بالجامعة، ويعكس التطور الكبير للكوادر الطبية وقدرتها على المنافسة عالميًا.

ودعمت الجامعة هذا التوجه بتدشين وحدة متخصصة للجراحة الواعية، تضم أقسام الأشعة والفسيولوجيا والتخدير والأورام لتوفير رعاية متكاملة.

لم يعد هذا الإنجاز مجرد نجاح لعملية جراحية واحدة، بل أصبح منارة أمل تضيء مستقبل الرعاية الصحية في محافظات القناة وسيناء، وترسخ مكانة جامعة قناة السويس كمركز رائد للابتكار الطبي القادر على تغيير حياة المرضى للأفضل.