انقطاع المياه عن أبو حماد وقرى بالزقازيق الجمعة

الشرقية - ياسمين عزت"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، انقطاع وضعف المياه عن مدينة أبو حماد وقراها، بالإضافة إلى بعض القرى التابعة لمركز الزقازيق، وذلك يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس 2025، من الساعة 5 صباحًا حتى 11 صباحًا.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي، أن الانقطاع يرجع إلى فصل التيار الكهربائي لإيقاف العمل بمحطة مياه العباسة، ما يؤثر على رافع الزراعة الذي يغذي تلك المناطق.

وطالبت الشركة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما أهابت بهم التواصل عبر الخط الساخن 125 في حال وجود أي شكاوى.