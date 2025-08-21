محافظ المنيا يستمع لأهالي سمالوط ويوجه بصرف إعانات مالية عاجلة

المنيا-جمال محمد:

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عدداً من أهالي مركز سمالوط خلال جولته الميدانية، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهاً رؤساء القرى وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني بين المواطنين، والإنصات لمشكلاتهم والعمل على حلها بشكل فوري.

وخلال اللقاء، استجاب المحافظ لعدد من الحالات الإنسانية، موجهاً بتقديم إعانات مالية عاجلة ومواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، مراعاة لظروفهم والمساهمة في تحمل أعباء الحياة وتوفير حياة كريمة وآمنة.

كما وجه المحافظ رئيس المركز بالبدء في تمهيد وإعادة تأهيل طريق عزبة ٦ أكتوبر التابعة لمجلس قروي منقطين، استجابة لشكوى أحد المواطنين، لتيسير حركة سير المركبات والمارة، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والحد من وقوع الحوادث.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس قاسم عويس رئيس مركز سمالوط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لاستكمال العديد من المشروعات الخدمية المتوقفة والاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن بعض الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أنه فى إطار القضاء على مشكلة ضعف مياه الشرب يجري الانتهاء من المرحلة الأولى من إحلال وتجديد محطة مياه عرب الزينة وسيتم تسليمها خلال أسبوع، إلى جانب إحلال وتجديد محطة مياه عزبة بشرى التي تخدم 5 قرى ( إطسا البلد – إطسا المحطة – الشعراوية – البيهو – جزيرة البيهو).

وفي قطاع الصرف الصحي، أضاف رئيس المركز أنه يجري العمل بمشروع الصرف الصحي بقرية سمالوط البلد من خلال 7 شركات، وتم تنفيذ 7 كم من إجمالي 16 كم، إلى جانب أعمال الدفع النفقي بشرق المحطة وجار التوصيل من الخط القديم الى الجديد بطول 60 متراً، كما تم الانتهاء بنسبة 80% من أعمال محطة الصرف الصحي بمنطقة السلخانة القديمة، على أن يتم التسليم خلال أسبوعين.

وأكد رئيس المركز أن هذه الجهود تأتي في إطار توجيهات المحافظ لسرعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية.

من جانبه، قدم النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، الشكر للمحافظ، مؤكداً أنه نموذج يُحتذى به في الإحساس بالمسؤولية تجاه المواطن المصري وتعزيز كرامته وقيمته، مشيراً إلى التزامه بالتعاون المستمر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الأحوال المعيشية، واتخاذه اتخذ العديد من القرارات على مسئوليته الشخصية تحقيقاً للصالح العام، من بينها الحصول على استثناءات من جهاز حماية النيل لاستكمال إجراءات تخصيص قطعتي أرض لإنشاء مدرسة جزيرة البيهو الابتدائية ومدرسة الرملة للتعليم الأساسي، فضلاً عن التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرستين رسميتين للغات بسمالوط.