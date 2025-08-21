قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت إدارة مكافحة المخدرات في قنا، القبض على أكبر تاجر مخدرات في مركز فرشوط، بعد جدل على السوشيال بتبرعه بمبالغ مالية ضخمة لسداد ديون الغارمات في قريته.

جاءت البداية عندما تلقت إدارة مكافحة المخدرات في قنا، إخطارًا بشن حملة أمنية مكبرة للقبض على تاجر مخدرات أثار الجدل على السوشيال ميديا بعدة فيديوهات أعلن فيها تبرعه بمبالغ مالية ضخمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهم المحدد، تاجر مخدرات، داخل منزله في مركز فرشوط عندما وصلت الحملة لضبطه ظهر في بث مباشر ينادي "انقذونا"، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.