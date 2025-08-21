إعلان

تستهدف ١٠ آلاف مواطن.. حملة لمكافحة البلهارسيا في الأقصر

01:40 م الخميس 21 أغسطس 2025
    حملة لمكافحة البلهارسيا في الأقصر
الأقصر ـ محمد محروس:

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، بجولة تفقدية داخل إدارة إسنا الصحية برفقة الدكتور زكريا حداد مدير إدارة إسنا، وذلك لمتابعة سير حملة تجريع المواطنين ضد مرض البلهارسيا للبؤر الإيجابية بجزيرة راجح والمساوية.

وخلال الجولة، تفقد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، سير العمل داخل الوحدة وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع عملية تسجيل المواطنين وتقديم الجرعات الوقائية للفئات المستهدفة، حيث تستهدف الحملة حوالي ١٠ آلاف مواطن حسب التعليمات الوزارية لطريقة التجريع.

ووجه وكيل وزارة الصحة بالأقصر، الشكر إلى الفرق الطبية المشاركة، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية وضمان تغطية الحملة لجميع المستهدفين.

وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا، مشيرًا إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

أحمد أبو العطا وزارة الصحة الأقصر زكريا حداد جزيرة راجح والمساوية
