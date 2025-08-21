275 طربة حشيش في جوال.. المشدد 15 سنة لتاجر مخدرات بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عامًا، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك لإدانته بالاتجار في المخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وشرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 30085 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية أول، إلى ورود إخطار للأجهزة الأمنية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ضبط المتهم بحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ا.م.م"، يعمل عاملًا، ويتاجر في المواد المخدرة، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، جرى ضبطه أثناء حيازته جوالًا، عُثر بداخله على 275 طربة حشيش و4426 قرصًا مخدرًا، كما تم ضبط مبلغ مالي بحوزته وهاتف محمول.

بمواجهته، أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، حيث صدر الحكم المتقدم.