كلاب "بيانكي" تُثير الذعر في الإسكندرية.. 21 مصابًا في 48 ساعة

تحولت منطقة بيانكي بالبيطاش في حي العجمي غرب الإسكندرية إلى بؤرة للرعب، بعد أن شهدت سلسلة من حوادث عقر الكلاب الضالة، أسفرت عن إصابة 21 مواطنًا خلال يومين فقط.

الواقعة الأخيرة التي شهدتها المنطقة أثارت ذعرًا كبيرًا، بعد هجوم كلب ضال على 12 شخصًا، بينهم 4 أطفال، في شارع 7 القريب من الشاطئ.

وجاءت هذه الواقعة بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المنطقة ذاتها تسبب فى إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال، وتحرك مسؤولو شاطئ بيانكي وعدد من الأهالي لمطاردة الكلب، وتم التخلص منه، وجرى إخطار حي العجمي وقسم شرطة الدخيلة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتعامل مع الواقعة وفقًا للإجراءات الصحية والبيئية المتبعة.

أما الهجوم الأخير، فبدأ وفقًا لرواية الأهالي، لكلب "أصفر اللون" على طفل صغير، قبل أن يعقر عددًا من المارة أثناء محاولتهم السيطرة عليه، وجرى نقل 8 من المصابين إلى مستشفى العجمي النموذجي لتلقي المصل المضاد للسعار، ومن بينهم "أنس ع.ع"، ٨ سنوات، "فريدة. ا.ا"، ٩ سنوات، "جومانا. م.س"،١١ سنة، "يوسف. ح.ا"، ١٤ سنة، "أحمد. ف.ا"، ٤٣ سنة، "إيهاب. ا.ع"، ٥٣ سنة، "محمد. ع.ا"، ٥٤ سنة، "مارتن. ح.ح"، ١٩ سنة.

وأعرب سكان المنطقة عن قلقهم الشديد من تكرار هذه الحوادث، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من قبل الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة، كما طالبوا بتوفير الأمصال والأجسام المضادة في المراكز الطبية لضمان سرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

جهود رسمية

في ظل هذه الأزمة، أكدت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أن مشكلة الكلاب الضالة تمثل تحديًا كبيرًا، خاصة مع معارضة جمعيات الرفق بالحيوان قتل الكلاب الضالة.

وأشارت المديرية إلى أنها بدأت بالفعل في تسيير حملات دورية لترقيم وتحصين الكلاب الضالة في الشوارع، خاصة في المناطق الطرفية مثل العجمي والهانوفيل والعامرية.

وذكرت المديرية أن قتل الكلاب لا تتم إلا في حالات محددة وخطرة، بعد تسجيل إصابات العقر في وزارة الصحة والتأكد من أن الكلاب المشتبه في إصابتها بالسعار تشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين، وفي هذه الحالات، يتم التنسيق مع شرطة الخيالة لتنفيذ عمليات القتل بالسم أو الخرطوش.

وفى السياق ذاته، كشفت مديرية الطب البيطري، أن أحد أهم أسباب انتشار الكلاب الضالة هو وجود أكوام القمامة التي تعد بيئة مناسبة لتجمعها وتكاثرها، مناشدة رؤساء الأحياء بضرورة رفع تلال القمامة، باعتبار ذلك خطوة حاسمة لمكافحة الظاهرة.

