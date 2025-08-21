حقيقة ظهور سيدة تعقر الأطفال في كفر الشيخ



كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصدر مجلس مدينة الرياض في كفر الشيخ، بيانًا رسميًا، كشف فيه حقيقة ما أثير على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بظهور سيدة تعقر الأطفال في مركز الرياض.

ووفقا لمركز ومدينة الرياض، فإن ما جرى تداوله حول ذلك لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، لافتًا إلى أنه لا توجد أي سيدة بتلك المواصفات داخل نطاق مركز ومدينة الرياض.

وقال إنه لم يجرى رصد أي حالات تعرضت للغقر أو الأذى داخل نطاق مركز ومدينة الرياض داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.