إعلان

حقيقة ظهور سيدة تعقر الأطفال في كفر الشيخ

04:35 ص الخميس 21 أغسطس 2025

اطفال- ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصدر مجلس مدينة الرياض في كفر الشيخ، بيانًا رسميًا، كشف فيه حقيقة ما أثير على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بظهور سيدة تعقر الأطفال في مركز الرياض.

ووفقا لمركز ومدينة الرياض، فإن ما جرى تداوله حول ذلك لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، لافتًا إلى أنه لا توجد أي سيدة بتلك المواصفات داخل نطاق مركز ومدينة الرياض.

وقال إنه لم يجرى رصد أي حالات تعرضت للغقر أو الأذى داخل نطاق مركز ومدينة الرياض داعيًا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيدة تعقر الأطفال سيدة تعقر الأطفال في كفر الشيخ عقر الأطفال في كفر الشيخ كفر الشيخ مجلس مدينة الرياض
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان