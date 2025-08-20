جولة وزارية في قلب التراث السكندري لتعزيز السياحة المصرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أجرى وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، جولة تفقدية في المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية، رافقه خلالها يمنى البحار، نائب الوزير، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وخلال جولته في المتحف، اطلع الوزير على تاريخ المتحف وتطور قاعاته وسيناريو العرض المتحفي، واستمع إلى شرح حول أبرز المقتنيات وطرق الحفاظ على القطع الأثرية، لا سيما الآثار الغارقة، مع إبراز ملامح الفن السكندري المميز.

وأشاد الوزير بالمقتنيات الفريدة، مؤكداً أن المتحف يعد أحد أهم المزارات السياحية بالإسكندرية، موجهاً بإعداد خطة جديدة للترويج السياحي للمدينة وربط المتحف بالبرامج السياحية للمنطقة.

وشدد الوزير على أهمية إبراز تنوع المقومات السياحية بالمحافظات المصرية، لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً أن الإسكندرية بتراثها الحضاري والثقافي تستحق الصدارة في البرامج السياحية الدولية.

والتقى الوزير بالعاملين بالمتحف واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مشيداً بدورهم في الحفاظ على المتحف وإدارته، وموجهاً بتنظيم ملتقيات علمية وفعاليات دولية لتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي في علم المصريات. وختم جولته بكتابة كلمة في دفتر الزيارات، مشيداً بالعرض المتحفي واصفاً إياه بالمبهر والمبتكر.

وتوجه الوزير والوفد المرافق له إلى قلعة قايتباي، حيث اطلع على آخر مستجدات أعمال الترميم والتوقيتات الزمنية لإنهائها، وزار الأسوار الداخلية والخارجية، البرج الرئيسي، المسجد والصهريج، وتفقد الخدمات السياحية بالقلعة، بما فيها اللافتات الإرشادية ومركز الزوار، الذي يعرض معلومات عن التحصينات الدفاعية والمواقع الأثرية الفريدة.

والتقى الوزير بعدد من السائحين الأجانب وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من المواقع السياحية والأثرية بالإسكندرية والقاهرة.

يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح المتحف اليوناني الروماني في أكتوبر 2023 بعد إعادة تأهيله، ويعد من أبرز المعالم الأثرية التي تروي تاريخ مصر القديمة والإسكندرية، ويستعرض الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في العصور البطلمية والرومانية والقبطية، بالإضافة إلى التجارة والحرف اليدوية المصرية وتواصل مصر مع حضارات أخرى.

أما قلعة قايتباي، فقد أنشأها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بين عامي 882هـ/1477م و884هـ/1479م، وتقع بحي الأنفوشي غرب الإسكندرية، وتحيط بها البحر من ثلاث جهات، وقد أضاف محمد علي باشا بعض التجديدات على السور الشمالي بما يناسب تطور الأسلحة.

حضر الجولة أيضًا مؤمن عثمان، رئيس قطاع المشروعات والترميم بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف، والدكتور حسام غنيم، مدير عام آثار الإسكندرية، والدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام المتحف، والدكتور محمد شعبان، معاون الوزير للخدمات الرقمية.