جنوب سيناء تستعرض فرص السياحة المستدامة مع خبراء الإعلام العربي

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سلسلة من اللقاءات مع عدد من خبراء الإعلام العربي، من رؤساء قنوات فضائية وممثلي كبرى المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في المنطقة، لبحث آليات الترويج للسياحة المستدامة وجذب الاستثمارات للمحافظة.

جاءت هذه اللقاءات على هامش فعاليات اليوم الثاني من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وخلال ورش العمل المتخصصة للمؤتمر، تم بحث آليات التعاون الإعلامي المشترك للترويج للسياحة المستدامة في مصر، وخاصة بمحافظة جنوب سيناء، إضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في القطاع السياحي والمشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها المحافظة.

وأكد المحافظ أن جنوب سيناء تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات نوعية تهدف إلى تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، مشيرًا إلى المشروعات الجارية بطريق السلام والممشى السياحي وخليج نعمة، بالإضافة إلى خطة تطوير مدينة دهب بما يتماشى مع طابعها البيئي والسياحي الفريد.

كما استعرض تفاصيل مشروع "التجلي الأعظم" في مدينة سانت كاترين، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تجمع بين البعد الروحي والديني والسياحي، وذكر أن المرحلة الأولى منه تشمل 22 مشروعًا بلغت مراحل متقدمة في التنفيذ.

وأوضح المحافظ أنه جرى التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، لعقد الدورة القادمة من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بإحدى مدن جنوب سيناء، بحضور العديد من الجهات العربية والدولية، تأكيدًا على دور المحافظة كمنصة للحوار والإبداع، ووجهة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة للمؤسسات الإعلامية لزيارة مدن المحافظة ذات التنوع الطبيعي، مستعرضًا الإمكانات التنظيمية واللوجستية المتميزة التي جعلت من مدن جنوب سيناء "درة التاج السياحي لمصر، والملاذ الآمن للسائحين على مدار العام"، بفضل جهود الدولة للتنمية المستدامة، وهو ما انعكس على تطور أعداد الزيارات من مختلف دول العالم التي حققت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2025.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون مع الإعلام العربي يمثل خطوة جوهرية لدعم جهود الدولة المصرية في الترويج لمقاصدها السياحية المتنوعة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن الإعلام الحديث بأدواته الرقمية يمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، وصناعة صورة ذهنية إيجابية عن مصر ومحافظاتها السياحية المتنوعة.