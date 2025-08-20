بعد ضبط المتهمين.. الأمن يكشف تفاصيل سرقة شقة أحمد شيبة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق في واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في منطقة بيانكي بحي العجمي، بعدما تمكنت قوات الشرطة من ضبط 3 متهمين في الحادث.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بتعرض شقة المطرب أحمد شيبة للسرقة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات أن المسروقات شملت: 800 ألف جنيه مصري، 5 آلاف دولار أمريكي، 825 درهم إماراتي، ألف ليرة لبنانية، 145 دينارًا تونسيًا، و100 يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية.

ونجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض الحادث، وضبط المتهمين الثلاثة المتورطين في الواقعة، وبحوزتهم المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم، وباشر المستشار مصطفى العيسوي، وكيل النائب العام لنيابات الدخيلة، التحقيقات.