رفضت الزواج منه.. فأنهى حياتها بـ15 طعنة وأحالته المحكمة للمفتي بأبنوب

أسيوط - محمود عجمي:

أحالت الدائرة الثالثة الاستئنافية بمحكمة جنايات أسيوط أوراق سائق توك توك إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد اتهامه بقتل فتاة إثر فسخها خطوبته ورفضها الزواج منه، حيث سدد لها 15 طعنة بمدينة أبنوب. وحددت المحكمة جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد المغاوري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور فتحي مختار، نائب رئيس المحكمة، وحاتم عبد الفتاح، عضو المحكمة، وبأمانة سر بخيت شحاتة وطارق فارس.

وتعود وقائع القضية رقم 23353 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب، إلى ورود بلاغ من مستشفى أسيوط الجامعي بوصول "بسنت. ع. م"، 17 عامًا، جثة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسم، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت تحريات رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أبنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الرحمن. م. م"، 22 عامًا، سائق توك توك، وذلك بسبب قيام المجني عليها بفسخ خطبتها. وعلى إثر ذلك، تربص بها أسفل منزلها، وأثناء خروجها نشبت مشادة كلامية بينهما، أخرج خلالها المتهم سلاحًا أبيض (سكينًا) كان بحوزته، وسدد لها 15 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسم، ما أدى إلى وفاتها. ثم فر هاربًا إلى أعلى المنزل وقام بإلقاء نفسه، مما أسفر عن إصابته.