لمدة 6 ساعات.. قطع المياه عن هذه المناطق بالجيزة بسبب تنفيذ المترو

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق الواقعة بين شارعي الهرم وفيصل، بدءًا من منطقة المساحة وحتى شارع ابن بطوطة، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة ابتداءً من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 22 أغسطس 2025 وحتى السادسة صباح السبت 23 أغسطس 2025.

وقالت المحافظة في بيان لها إن هذا الإجراء يأتي ضمن أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 300 مم المتعارض مع تنفيذ محطات مترو الخط الرابع (الطالبية – مدكور – المطبعة) في القطاع الشمالي بوسط الجيزة.

وأوضحت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بربط الخط الجديد قطر 300 مم على خطين قائمين بأقطار 300 و200 مم في محطة مدكور، وهو ما يستلزم توقف ضخ المياه خلال فترة الأعمال المحددة.

وأكدت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل بداية من المساحة وحتى شارع ابن بطوطة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من الأعمال المقررة.

وفي هذا السياق، وجه اللواء المهندس عادل النجار محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لاستخدامات الشرب، على أن يتم توجيهها إلى المناطق المتأثرة عند الطلب من خلال الاتصال على الخط الساخن 125.

كما ناشدت المحافظة المواطنين وأصحاب المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المعلنة، ضمانًا لعدم تأثرهم بتوقف الخدمة.