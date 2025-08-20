محافظة الإسكندرية تعلن تغيير اسم مطار برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، عن تغيير الاسم الرسمي لمطار برج العرب الدولي إلى "مطار الإسكندرية الدولي"، وذلك اعتبارًا من 4 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ضمن جهود تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتعزيز الهوية الإقليمية لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح البيان أن التغيير يشمل أيضا تحديث رمز المطار المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) من: HEBA إلى HEAX.

وأشار إلى أن التحديث يجري في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني، بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية.