إعلان

محافظة الإسكندرية تعلن تغيير اسم مطار برج العرب

10:54 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

مطار برج العرب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني، عن تغيير الاسم الرسمي لمطار برج العرب الدولي إلى "مطار الإسكندرية الدولي"، وذلك اعتبارًا من 4 سبتمبر المقبل.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، ضمن جهود تحديث وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتعزيز الهوية الإقليمية لمحافظة الإسكندرية.

وأوضح البيان أن التغيير يشمل أيضا تحديث رمز المطار المعتمد من المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) من: HEBA إلى HEAX.

وأشار إلى أن التحديث يجري في إطار خطة استراتيجية لتطوير خدمات الطيران المدني، بما يعكس المكانة التاريخية والسياحية لمحافظة الإسكندرية كمركز رئيسي على خارطة السفر الدولية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطار برج العرب الإسكندرية وزارة الطيران المدني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة