بسبب قطع الأشجار.. محافظ أسوان يوقع غرامة كبرى على فندق سياحي

أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، توقيع غرامة مالية كبيرة على أحد الفنادق السياحية بوسط مدينة أسوان، مع تكليف الإدارة العامة لشئون البيئة بتحرير محاضر مخالفة لإدارة الفندق، وذلك بعد التعدي على عدد من الأشجار من خلال القطع والتقليم الجائر.

جاء القرار عقب قيام المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، بضبط واقعة التعدي على الأشجار أثناء مروره الميداني بالسوق السياحي.

وقالت المهندسة أسماء الناظر، مدير عام البيئة، إنه فور الإبلاغ بالواقعة تم تحرير المحاضر اللازمة، وتوقيع الغرامة المالية على إدارة الفندق. كما أوضحت أنه في حالة تكرار المخالفة، قد تصل العقوبة إلى غرامة مالية أخرى والحبس.

وأضافت أنه تم بالتوازي مصادرة المعدات المستخدمة في قطع الأشجار، والأخشاب الناتجة من أعمال التقليم.

وأشارت الناظر إلى أنه يجري حاليًا الإعداد لحملة مكبرة للتشجير في مدينة أسوان وباقي مدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان بزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الظل، لمواجهة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت على أهمية التوعية المجتمعية، خاصة بين الأسر، لتعريف الأبناء بأهمية الحفاظ على الأشجار المزروعة، وعدم الإضرار بها لضمان استدامتها.