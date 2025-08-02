بني سويف تُنهي استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:



أنهت محافظة بني سويف كافة استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر أن تُجرى يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين 4 و 5 أغسطس.



وأكد الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، أنه جرى الانتهاء من إعداد المقار الانتخابية، واللجان والبالغ عددها 368 مقرًا انتخابيًا تضم 371 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لتستقبل 2 مليون و80 ألف و140 ناخباً وناخبة.



وشدد المحافظ على توافر التجهيزات والمرافق من كهرباء، ومياه، وصرف صحي، وتوفير التيسيرات اللازمة والمطلوبة في أماكن الانتظار، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات، فضلًا عن توفير كراسي متحركة باللجان للتيسير على ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، والمرضى أثناء إدلائهم بأصواتهم.



وتفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، عددًا من المقار الانتخابية، لمتابعة مستوى جاهزية تلك المواقع.



واطمأن اللواء سامي علام إلى استكمال أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، وتوفير إضاءة كافية داخل وخارج المقار، إلى جانب مراجعة إجراءات الصيانة العامة والتأكد من توافر وسائل التهوية والحماية المدنية.







