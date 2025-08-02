"ضحية لقمة العيش".. سيارة نظافة تدهس بائعة أسماك في شبين الكوم

المنوفية - أحمد الباهي:

فوجئ البائعون بمنطقة كوبري السمك في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بوقوع حادث مروع، بعدما دهست سيارة نظافة تابعة للوحدة المحلية سيدة تعمل بائعة أسماك، ما أسفر عن وفاتها في الحال.

وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وبالمعاينة تبين مصرع سيدة تُدعى "وهيبة. ع. ع. ع"، بائعة أسماك متجولة، إثر فقدان سائق سيارة النظافة السيطرة عليها أثناء رجوعه للخلف، بسبب تعطل المكابح، وتم نقل جثمان السيدة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.

وقال شهود عيان لـ"مصراوي"، إن الضحية معروفة باسم "أم سعيد"، وكانت تحضر إلى المكان يومين في الأسبوع لبيع الأسماك، وكانت تجلس على الأرض وبجوارها "أروانة" بها أسماك، وفجأة صدمتها السيارة ودهستها حتى فارقت الحياة، ولم يتبقّ من آثارها في موقع الحادث سوى "زجاجة مياه".

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.