بدء إنشاءات جديدة بمدفن قلابشو الصحي في الدقهلية (صور)

07:21 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الدقهلية - رامي محمود:


أعلن محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، بدء أعمال إنشاء الخلية الثانية وإغلاق الأولى بالمدفن الصحي الهندسي في منطقة قلابشو بمركز بلقاس، تنفيذًا لبنود العقد المبرم مع الشركة المنفذة والاشتراطات البيئية.


جاء ذلك خلال متابعة وفد من المحافظة، برئاسة السكرتير العام المساعد، لأعمال الشركة المنفذة للتأكد من التزامها ببنود التعاقد، والتي تشمل معالجة سائل الرشيح وتحليل المياه الجوفية لضمان السلامة البيئية.


أكد مرزوق أن الدقهلية رائدة في تنفيذ البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات، حيث تمتلك 5 مصانع تدوير تستقبل 3500 طن شهريًا، ويتم التخلص الآمن من المخلفات في مدفن قلابشو المقام على مساحة 50 فدانًا.


ووجه المحافظ الشكر لوزارتي التنمية المحلية والبيئة على دعمهما للمنظومة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.



الدقهلية مدفن قلابشو الصحي اللواء طارق مرزوق
