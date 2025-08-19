إعلان

إصابة 11 عاملاً باختناق في حريق مصنع بالعين السخنة

06:49 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

موقع الحادث

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 11 عاملًا باختناقات، اليوم الثلاثاء، في حريق شبّ في مصنع لإنتاج السيليكون واكسسوارات الأجهزة اللوحية بالمنطقة الصناعية الصينية في العين السخنة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، ودفعت بـ 4 سيارات إطفاء وسيارة خزان مياه، حيث تم إخلاء المصنع من العمال وفصل التيار الكهربائي قبل إخماد النيران.

ونُقل المصابون إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج، وأفاد مصدر طبي بأن جميع الحالات مستقرة، وتلقت الإسعافات اللازمة بقسم الطوارئ.

حريق مصنع العين السخنة قوات الحماية المدنية مجمع السويس الطبي
