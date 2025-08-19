السيطرة على حريق شقة سكنية في العبور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق، بالحي الأول بمدينة العبور، دون خسائر في الأرواح.



تلقي اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارا من غرفة عمليات الحماية بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني داخل عقار بالحي الأول محلية 5 محطة الفرن بمدينة العبور.



انتقلت علي الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وتم بسيارتين إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.





