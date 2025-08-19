سوهاج- عمار عبدالواحد:

لم تكن تعلم الأم الثلاثينية أن الضحكة التي رسمها صغيرها على وجهها، وهو يمسك يدها في طريقهما إلى مرسى العبارة النهرية بطهطا شمالي محافظة سوهاج، ستكون الأخيرة، كانت الأم تحمل في قلبها فرحة بسيطة، أن تمنح طفلها "كريم"، ابن العاشرة، نزهة صغيرة يملأ بها ذاكرته البريئة ببهجة الطفولة قبل بدء العام الدراسي، بعد أيام قليلة.

جلسا معا على الكراسى تحت المظلات المخصصة على الشاطئ قرب مياه النيل، هو يلوح بيديه في الهواء، يركض قليلًا ثم يعود ليختبئ في حضنها، وهي تنظر إليه وكأنها ترى الدنيا كلها في ابتسامته.

في لحظة تحولت الضحكة إلى صرخة، انزلقت قدماه الصغيرتان قرب حافة المرسى، فابتلعه النهر سريعًا، بينما جمدت الأم في مكانها للحظة غير مصدقة، وكأنها فقدت الوعي، ثم اندفعت تصرخ "كريم" ترمي بيديها في الماء في محاولة يائسة للإمساك به، لكن النيل كان أسرع، غطى جسده الصغير أمام عينيها، وتركها تصرخ في رعب لا يوصف.

"ابني.. كريم.. رد عليا يا حبيبي" هكذا رددت الأم كلماتها المبحوحة، وسط تجمع الناس حولها، بعض الأهالي هرعوا لمساعدتها، وسادت حالة من الفوضى والذهول، الكل ينادي، الكل يبحث، لكن الأم كانت كمن دخلت في صدمة، لا تسمع سوى صدى صرختها يتردد داخلها.

وصلت قوات الإنقاذ النهري، هرع الغواصون إلى المياه، بينما جلست الأم على الأرض، تنظر على سطح الماء، وكأنها فقدت القدرة على النطق أو التنفس، كانت لحظة انهيار، لحظة عجز أمام مشهد لا يحتمل الصبر، طفلها، الذي خرج معها ليضحك ويلهو، ابتلعه نهر النيل أمام عينيها دون أن تستطيع تقديم ما ينقذه.

وبينما يواصل قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج أعمال البحث في المياه، ظل الأهالي يلتفون حولها يحاولون مواساتها، لكن لا كلمات تجدي مع قلب أم ترك مكسورًا على ضفة النيل.

وظلت الأم والأسرة والأقارب يجلسون على شاطئ نهر النيل في انتظار نجاح الضفادع البشرية في انتشال جثمان ابنهم، فيما أخذ بعض منهم مراكب ولنشات خاصة يبحثون عن الجثمان طافي أعلى سطح المياه لعلهم يجدونه على جانب نهر النيل متوقف بجوار الحشائش.

لقي طفل مصرعه غرقًا في نهر النيل، أثناء التنزه مع والدته بمنطقة مرسى العبارة النهرية بطهطا شمالي محافظة سوهاج، وتكثف قوات الإنقاذ النهري جهودها لانتشال الجثة.

تلقى مأمور مركز شرطة طهطا إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق طفل بجوار مرسى العبارة النهرية بناحية جزيرة الخزندارية غرب دائرة المركز.

تبين من التحريات الأولية غرق الطفل "كريم" 10 سنوات ويقيم قرية العتامنة دائرة مركز شرطة طما، وذلك أثناء التنزه مع والدته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.