مصرع سائق نقل ثقيل على طريق "الداخلة – شرق العوينات"

03:41 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى سائق سيارة نقل ثقيل مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث مروري بطريق شرق العوينات – الداخلة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سائق لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل بطريق " الداخلة – شرق العوينات " بمنطقة الكيلو 180 من الطريق أسفر عن مصرع عبد العال محمد أحمد جاد الحق، 50 عامًا، سائق السيارة النقل ومقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

