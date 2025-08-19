تشييع جنازة شقيقة المشير أبو غزالة من الإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شيّعت ظهر اليوم الثلاثاء، جنازة السيدة رجاء عبد الحليم أبو غزالة، شقيقة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، في جنازة حضرها أفراد الأسرة والأقارب.



وأُقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد المواساة وسط الإسكندرية عقب صلاة الظهر، قبل أن يُوارى جثمانها الثرى بمقابر العائلة بمدينة الناصرية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وسط أجواء من الحزن والدعاء.

ونعى أفراد العائلة الراحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، معبّرين عن حزنهم العميق لفقدانها، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.