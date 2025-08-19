أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتعبئة زجاجات مياه من مصادر غير مطابقة للمواصفات الصحية، وترويجها على أنها مياه معدنية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لحماية صحة المواطنين وردع المتلاعبين بالسلع الغذائية.

وأوضح المحافظ أن الحملة نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة المقدم محمد رشوان الزيدي، رئيس مباحث التموين، والمقدم أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، وبمشاركة إدارة تموين الغنايم برئاسة محمد حمزة، مدير الإدارة، وذلك عقب ورود معلومات مؤكدة عن نشاط غير مشروع لتعبئة المياه.

وخلال المداهمة، تبين أن المنشأة تستخدم فلترًا منزليًا لتنقية المياه من مصدر عمومي، ثم تعيد تعبئتها في زجاجات بأحجام مختلفة (600 مللي و1.5 لتر)، وتطرحها في الأسواق على أنها مياه معدنية صالحة للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من زجاجات المياه وأغطيتها، حيث تم ضبط 63 كرتونة مياه سعة 1.5 لتر بإجمالي 756 زجاجة، و183 كرتونة سعة 600 مللي بإجمالي 3,660 زجاجة، بالإضافة إلى 3 أكياس بلاستيكية تحتوي على 540 زجاجة فارغة، و39 كرتونة فارغة سعة 600 مللي، و20 كرتونة فارغة سعة 1.5 لتر، فضلًا عن 300 غطاء زجاجة معدة للتعبئة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة رقم 4024 جنح الغنايم لسنة 2025، تضمن اتهامات بالغش والتدليس، ومخالفة قانون حماية المستهلك، وعدم مطابقة المواصفات القياسية، والتربح غير المشروع، وإيهام المستهلك بأن المياه المنتجة آمنة، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط السلع المغشوشة والفاسدة، حفاظًا على الصحة العامة ومنع استغلال المواطنين.