غلق 20 منشأة طبية وإنذار 55 أخرى في حملات العلاج الحر بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أغلقت إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة بالبحيرة، 20 منشأة طبية خاصة، وأنذرت 55 أخرى، خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس.

ونفذت الإدارة خلال حملاتها على 70 منشأة طبية خاصة متنوعة 10 قرارات غلق لمنشآت مخالفة للاشتراطات أو تدار دون ترخيص، واستصدرت 10 قرارات غلق أخرى جار تنفيذها، كما فحصت 8 شكاوى واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضحت الدكتورة بسمة عبدالستار، مدير الإدارة، أن الحملات أسفرت أيضًا عن توجيه 55 إنذارًا لمنشآت بها بعض المخالفات غير الجسيمة لتلافيها، إضافة إلى تحرير محضر انتحال صفة طبيب، ومحضر تحريز.

وأكد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن القطاع الطبي الخاص شريك أساسي في تقديم الخدمة الصحية، مشددًا على اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تطبيق القانون، بالتوازي مع تشجيع القطاع على تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.