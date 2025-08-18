لإنهاء الفوضى.. القليوبية تنشئ حضانة نموذجية للسيارات المضبوطة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت محافظة القليوبية عن إنشاء حضانة متطورة بمدينة الخانكة؛ بهدف تجميع وتنظيم السيارات المضبوطة بعيدًا عن الشوارع والميادين، والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد المحافظ أيمن عطية، خلال تفقده للمشروع، أن الحضانة الجديدة ستوفر منظومة إلكترونية متكاملة لتسجيل بيانات المركبات، وتسهيل إجراءات استردادها لأصحابها بشكل قانوني وآمن.

شدد المحافظ على أهمية سرعة إنجاز المشروع وتشغيله في أقرب وقت ممكن، باعتباره إضافة مهمة لمنظومة المرور بالمحافظة، وسيساهم في منع التكدسات المرورية الناتجة عن وقوف المركبات المحجوزة في الأماكن غير المخصصة.